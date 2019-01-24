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Порошенко у Давосі провів зустріч з президентом Швейцарії

Новини » Політика    24.01.2019 - 18:45
Порошенко у Давосі провів зустріч з президентом Швейцарії
Фото (president.gov.ua)

Співрозмовники відзначили зростання інтересу швейцарського бізнесу в Україні

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Швейцарії Улі Маурером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

У ході зустрічі сторони відзначили зростання інтересу швейцарського бізнесу в Україні. Про це свідчить стабільна динаміка двостороннього товарообігу та перебування Швейцарії серед ключових країн-інвесторів в українську економіку.

Під час зустрічі співрозмовники домовилися продовжити взаємодію між компетентними органами в питанні повернення активів, які були незаконно виведені з України колишніми високопоставленими чиновниками.

Порошенко висловив подяку президенту Швейцарії за допомогу, яка надається для подолання гуманітарних наслідків російської агресії. Крім того, Порошенко запросив Маурера відвідати Україну.

Нагадаємо, сьогодні Україна і Швейцарія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал. Порошенко підкреслив, що це створює сприятливі умови для інвесторів України і Швейцарії.

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