Порошенко: без членства Украины в НАТО никто не может быть уверен в своей безопасности в будущем

Без членства Украины в НАТО никто не может быть уверен в своей безопасности в будущем. В то же время, нельзя повторять ошибку Будапештского меморандума с фальшивыми гарантиями.

"Это, возможно, первоочередная задача - будущее членство Украины в ЕС и НАТО. Потому что без членства Украины в НАТО никто не может быть уверен в своей безопасности в будущем. После того, как Путин уничтожил всю послевоенную систему безопасности, основанную на Совбезе ООН, в мире остался лишь один эффективный механизм обеспечения безопасности. И название этого механизма - членство в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

В ответ на вопрос, не сдерживают ли альянс опасения, что членство Украины может быть оценено Россией как наступательные действия, Порошенко сказал: "не бойтесь Путина".

"НАТО сейчас нуждается в Украине не меньше, чем Украина нуждается в НАТО. Когда я был президентом и у меня была встреча на саммите НАТО, никто не был против будущего членства Украины. Теперь Украина имеет для этого гораздо больше и лучших аргументов. Сейчас ближайший саммит НАТО будет в Вильнюсе. Это большой шанс для НАТО, большой шанс для Литвы и Вильнюса. И, безусловно, большой шанс для Украины", - добавляет политик.