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Порошенко: ждем по итогам Рамштайна еще партию Oshkosh

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Пятница 20 января 2023 21:11
Порошенко: ждем по итогам Рамштайна еще партию Oshkosh Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

По итогам сегодняшнего заседания в формате Рамштайн союзники должны предоставить Украине не только бронетехнику, но и два десятка тягачей Oshkosh.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

"Мы ожидаем, что по итогам проходящего сегодня Рамштайна будет принято решение Соединенными Штатами Америки доставить 20-22 Oshkosh. Но мы привезли их первыми, с лицензиями. Уже отремонтированы, там изменены ремни, резиново-технические изделия, аккумуляторы, сделано техническое обслуживания", - напомнил Порошенко.

По его словам, они способны перевозить большое количество артиллерии, которая сейчас тоже в результате Рамштайна будет поставлена. Это будет более 1000 боевых бронированных машин.

"Мы ожидаем определенное количество танков. Я очень надеюсь, что оно не будет символическим. Мы ожидаем артиллерию. Мы ожидаем системы залпового огня вместе с боеприпасами. Для наших артиллеристов мы ожидаем высокоточные боеприпасы", - добавил Порошенко.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он поддерживает обещания союзников о передаче Украине танков.

Позже Столтенберг подчеркнул, что консультации о поставках танков Leopard 2 в Украину будут продолжаться.

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Петр Порошенко
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