Порошенко: ждем по итогам Рамштайна еще партию Oshkosh

По итогам сегодняшнего заседания в формате Рамштайн союзники должны предоставить Украине не только бронетехнику, но и два десятка тягачей Oshkosh.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook .

"Мы ожидаем, что по итогам проходящего сегодня Рамштайна будет принято решение Соединенными Штатами Америки доставить 20-22 Oshkosh. Но мы привезли их первыми, с лицензиями. Уже отремонтированы, там изменены ремни, резиново-технические изделия, аккумуляторы, сделано техническое обслуживания", - напомнил Порошенко.

По его словам, они способны перевозить большое количество артиллерии, которая сейчас тоже в результате Рамштайна будет поставлена. Это будет более 1000 боевых бронированных машин.

"Мы ожидаем определенное количество танков. Я очень надеюсь, что оно не будет символическим. Мы ожидаем артиллерию. Мы ожидаем системы залпового огня вместе с боеприпасами. Для наших артиллеристов мы ожидаем высокоточные боеприпасы", - добавил Порошенко.