Порошенко: чим швидше Європа відмовиться від російського газу, тим краще для глобальної безпеки

"Щодо європейської енергетичної політики, ми всі маємо розуміти, що Путін використовує енергоресурси як зброю. Росія використовує її або для шантажу, або для нападу - і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще", - заявив Порошенко.

На його думку, чим швидше Європа припинить купувати російські енергоресурси, тим краще буде не лише для енергетичної безпеки, а й для всієї системи безпеки.

"Слід розуміти, що ви не просто допомагаєте нам у нашій протидії Путіну. Ви як Європа інвестуєте у свою власну безпеку, включно з енергетичною безпекою. Навіть зростання тарифів, чи додаткові кроки щодо диверсифікації енергоджерел, чи відмова від їх отримання з Росії - все це є інвестицією у вашу власну безпеку", - додає політик.