ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Порошенко: ми дякуємо Заходу за допомогу, але нам її потрібно ще більше

Новость на русском →
П'ятниця 03 червня 2022 12:37
Порошенко: ми дякуємо Заходу за допомогу, але нам її потрібно ще більше Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Щоб зупинити війну в Україні, ми повинні депутінізувати Росію, а потім і всю Європу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Петра Порошенка в Gazeta Wyborcza

Він також наголосив, що Україна потребує якомога більше важкого озброєння.

"Важка артилерія. У Росії все її ще вдесятеро більше, ніж у нас. Нам вдається триматися лише завдяки надзвичайно сильній мотивації та моральному духу наших солдатів, яких немає у росіян. По-друге, потрібні винищувачі, по-третє, ППО, по-четверте, танки, тому що це ключовий елемент наступу. Крім того, на все це потрібні боєприпаси. На Херсонщині у нас ще дуже жорстокі бої. На жаль, росіянам вдалося увійти в Северодонецьк, а раніше захопити Ізюм, Попасну. Проте цілі Путіна - за три дні завоювати спочатку Київ, а потім Донбас - не досягнуті", - заявив Порошенко.

Друге питання - ухвалення Плану Маршалла, який фінансуватиметься коштом арештованих російських активів.

"Для цього необхідно створити спеціальний фонд. Українську економіку руйнують росіяни. Наші аеропорти, дороги, залізниці, сталеливарні та нафтопереробні заводи пошкоджені. Щоб зупинити війну, ми повинні депутінізувати Росію, а потім і всю Європу. Тому що деякі політики, на жаль, досі отримують токсичну фінансову допомогу від путінської Росії, а деякі компанії ведуть бізнес з Росією і підтримують режим Путіна", - резюмує Порошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Вторгнення Росії до України
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні