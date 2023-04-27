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Порошенко анонсировал еще одну крупную партию техники для ВСУ

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Четверг 27 апреля 2023 15:00
Порошенко анонсировал еще одну крупную партию техники для ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко сообщил, что нашел за границей крупную партию техники для ВСУ. Соответствующие контракты будут заключены в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Вы видите DAF'ы, мы уже немало передали их Вооруженным Силам из Британии и обязательно продолжим это делать. Но здесь, помимо всего прочего, есть более мощные грузовики с кранами - для нашей артиллерии. Чтобы быстрее грузить снаряды и чтобы они быстрее долетали до места назначения", - заявил Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" передали в ВСУ уже более сотни грузовиков Leyland DAF 45.150, а общее количество законтрактованных в Великобритании машин - более 350 единиц.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта.

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