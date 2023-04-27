Порошенко анонсував ще одну велику партію техніки для ЗСУ
П'ятий президент Петро Порошенко повідомив, що знайшов за кордоном велику партію техніки для ЗСУ. Відповідні контракти будуть укладені найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Ви бачите DAFʼи, ми вже чимало передали їх Збройним Силам з Британії і обовʼязково продовжимо це робити. Але тут, крім всього іншого, є потужніші вантажівки з кранами – для нашої артилерії. Щоб швидше вантажити снаряди і щоб вони швидше долітали до місця призначення", - заявив Порошенко.
Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" передали до ЗСУ вже більше сотні вантажівок Leyland DAF 45.150, а загальна кількість законтрактованих у Великій Британії машин - понад 350 одиниць.
Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту.