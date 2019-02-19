Порошенко анонсував підписання змін до Конституції по курсу в ЄС і НАТО

Після підписання президент відправиться на дебати Генасамблеї ООН

Глава государства Петр Порошенко анонсировал подписание законопроекта №9037 об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы государства.

В частности, Порошенко отметил, что подпишет закон во вторник, 19 февраля, после чего отправится на дебаты по ситуации на оккупированных территориях Украины на Генассамблею ООН.

"Сегодня подпишу изменения в Конституцию по членству Украины в ЕС и НАТО. После этого отправляюсь в Нью-Йорк, где по настоянию Украины пройдут дебаты по ситуации на оккупированных териториях. Подчеркиваю, в документах ООН используется термин "оккупированные РФ украинские территории", - сообщил президент.

Документом определяется, что к полномочиям Верховной рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО. Законом предусматривается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а Кабинет министров обеспечивает реализацию этого стратегического курса.

Напомним, Европейский парламент приветствует принятие Верховной радой изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 февраля Рада приняла во втором чтении закон о внесении изменений в Конституцию о необратимости курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Позже Порошенко отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией независимости нашей страны.