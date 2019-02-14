Порошенко анонсував доповідь на Генасамблеї ООН щодо окупованих територій

Президент вимагатиме захисту територіальної цілісності України

Президент Петр Порошенко анонсировал свое выступление с докладом на Генеральной ассамблее ООН по ситуации на оккупированных территориях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

По словам президента, он будет требовать защиты территориальной целостности и независимости Украины.

"Меньше чем за неделю с трибуны Генассамблеи ООН впервые буду докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты территориальной целостности и независимости Украины. Потому что за эту оккупацию Украина заплатила самую высокую цену - жизнью своих героев", - подчеркнул он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что на полях Генеральной ассамблеи ООН 20 февраля состоятся дебаты по оккупированным территориям в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце января президент анонсировал, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце февраля будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Добавим, в декабре 2018-го Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую РФ вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.