Альтернативы членству Украины в НАТО не существует. Также скоро будут хорошие новости от нашего ключевого союзника по финансовой поддержке и поставке оружия ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко во время рабочего визита в Вашингтон.

"Были встречи с чиновниками, в том числе с руководством Государственного департамента США, министерства обороны США, другими чиновниками, конгрессменами, сенаторами, неправительственными организациями, где обсуждалось углубление сотрудничества между США и Украиной", - сообщил Порошенко.

По его словам, сейчас должен быть объявлен пакет финансовой поддержки, который должен пройти еще в этом году. В течение нескольких дней у украинцев есть все основания ждать хороших новостей по поставкам оружия.

"Особенно этого ждут наши воины на фронте. Будет позиция и по оружию, и по обеспечению, и по разведывательному обеспечению, обеспечению дронами и другими позициями. Потому что наши партнеры работают, и я в этом имел возможность твердо убедиться, 24\7 по всему миру, и эта работа дает соответствующие результаты", - подчеркнул Порошенко.