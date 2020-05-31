Порошенко витратив на благодійність понад 200 млн грн за 2019 рік

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко задекларував за 2019 рік 773 мільйони гривень доходів. Крім того, політик сплатив майже 188 мільйонів податків і направив на благодійність та соціальні проекти понад 200 мільйонів.

Про це повідомляє пресс-служба Порошенка, передає РБК-Україна.

Зазначається, що левову частку склали оподатковані дивіденди у сумі понад 606 мільйонів гривень, які не виплачувалися з 2014 року.

"Накопичена за тривалий час сума була перерахована лише наприкінці 2018 - початку 2019 років з метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії", - повідомляє прес-служба.

Крім того, переважна частка витрат Порошенка минулого року - 584 мільйони 414 тисяч гривень - його внесок у передвиборчий фонд.

"Петро Порошенко - єдиний кандидат в президенти, який у 2019 році сам профінансував свою кампанію власними, прозорого походження коштами, з яких попередньо були сплачені усі податки. Так само, як і на президентських виборах 2014 року", - додають в прес-службі.

Загалом у 2019 році Петро Порошенко самостійно чи через податкових агентів сплатив 187 мільйонів гривень податків та військового збору. В прес-службі зазначають, що Порошенко як фізична особа є одним із найбільших платників податків в Україні.

"Загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність та соціальні проекти минулого року склали близько двохсот мільйонів гривень. Форма декларації не передбачає декларування видатків, здійснених з рахунків юридичних осіб, у яких власником є декларант або члени його родини. Саме тому Порошенко не зміг показати цю суму в електронній декларації. Як і понад сто мільйонів гривень, які вже 2020 року витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу", - додали у Порошенка.

Щодо рухомого та нерухомого майна, істотних змін в декларації у порівнянні з декларацією за 2018 рік не сталося.

Нагадаємо, 28 травня "Благодійний фонд Порошенка" привіз в Україну 43 тисячі ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, які вже передають у медзаклади.

Раніше Фонд Порошенка передав Олександрівській клінічній лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів штучної вентиляції легень, а також 20 пульсоксиметрів та 150 захисних костюмів.