Порывы ветра и небольшой дождь: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра на большинстве территории Украины без осадков. Но днем в Донецкой и Луганской областях прогнозируется небольшой дождь. Ночью возможны осадки на всей Левобережной Украине.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем +4 +9 градусов, а днем +8 +13 градусов. В Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях днем до +14 +19 градусов.

В северо-восточной части страны ночью столбики термометров покажут +1 +6 градусов, а днем +5 +10 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в столице и Киевской области будет переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Ночью в Киеве температура ожидается в пределах +5 +7 градусов. Днем воздух прогреется до +10 градусов.