RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порывы ветра и небольшой дождь: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине завтра ожидается небольшой дождь и ветер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 31 октября, в Украине местами ожидается небольшой дождь. Также украинцев предупредили о возможных порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра на большинстве территории Украины без осадков. Но днем в Донецкой и Луганской областях прогнозируется небольшой дождь. Ночью возможны осадки на всей Левобережной Украине.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем +4 +9 градусов, а днем +8 +13 градусов. В Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях днем до +14 +19 градусов.

В северо-восточной части страны ночью столбики термометров покажут +1 +6 градусов, а днем +5 +10 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в столице и Киевской области будет переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Ночью в Киеве температура ожидается в пределах +5 +7 градусов. Днем воздух прогреется до +10 градусов.

Напомним, ранее синоптики дал прогноз на зиму, заявив, что она может быть теплее предыдущей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр