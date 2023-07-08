Поражения на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство РФ, - Подоляк

Еще два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство Российской Федерации. После чего там начнутся перехваты власти на разных уровнях.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Россия идет тем путем, по которому должна идти исторически. Для этого надо ускорить только процессы по линии фронта. Два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство Российской Федерации и там начнутся перехваты власти на разных уровнях", - сказал Подоляк.

По его словам, процессы распада политической системы в России уже начались и они очевидны.

"Но на сегодня нет консенсуса российских элит - как они хотят лично сохранить свое физическое существование, что для этого надо сделать и кто может быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого Путина", - отметил советник руководителя ОП.

Подоляк также отметил, что это объективный процесс, который будет идти параллельно с увеличением давления Украины по линии фронта. Как следствие, внутренние процессы "эрозии" будут ускоряться.

Советник руководителя ОП назвал три действия, благодаря которым могут ускориться эти процессы, - это активные и эффективные действия Вооруженных сил Украины, конкретные политические заявления и действия партнеров и существенное ограничение любого общения и участия России в международных институтах.

Неудачный бунт ППК "Вагнера"

Напомним, что 24 июня лидер наемников Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям "вагнеровцев" и объявил о "марше справедливости". Он зашел в Ростов и отправился штурмовать Москву, однако, не дойдя 200 км до столицы, остановился.

Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего отказался от своих планов. А белорусский диктатор пообещал разместить "вагнеровцев" у себя. По состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

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