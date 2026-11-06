Поражение MAGA на промежуточных выборах не изменит ход истории

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Поражение Трампа – обман облегчения : Поражение MAGA на промежуточных выборах лишь создает иллюзию возвращения к "либеральной нормальности", но не решает глубокого кризиса американской политики.

Трамп как психоаналитический фетиш : Либералы одержимы фигурой Трампа, поскольку демонизация одного политика позволяет им игнорировать собственный провал и избегать темы реальной классовой борьбы.

Ловушка "мнимого единства" : Призывы к объединению истеблишмента и прогрессистов являются идеологической фантазией – победить популизм можно только через признание реальных расколов в обществе.

Крах либерального порядка : Старый мировой порядок разрушен не диссидентами, а самими же крупными государствами (в частности США), которые отбросили международные правила, когда те перестали гарантировать их гегемонию.

Угроза будущего: Смещение Трампа с фокуса внимания заставляет столкнуться с главным вызовом – "нормальный" ход истории без системных изменений ведет к катастрофе: от технофеодализма и новых войн до экологического коллапса.

Мой долг как философа – испортить экстатическое чувство облегчения, наступившее после промежуточных выборов в США. Да, на первый взгляд, мы все одержали победу: партия Дональда Трампа не только потерпела громкое поражение, но и сам Трамп даже признал свое поражение и пообещал сотрудничать с новым Конгрессом, сформированным из представителей Демократической партии. Нам удалось избежать чрезвычайного положения или отмены результатов, которых так многие опасались.

Однако моя основная позиция не изменилась с 2016 года, когда я сказал интервьюеру, что буду голосовать за Трампа. Этот человек может быть абсолютно "отвратительным", – пояснил я, – но его победа вызовет "великое пробуждение", нанеся фундаментальное потрясение американской политической системе и заставив ее к давно необходимым перегруппировкам.

Я предпочитал Трампа Хиллари Клинтон, известной стороннице войны с тесными связями с крупными банками, не потому, что он был лучше, а потому, что на него можно было рассчитывать как на того, кто вызовет бурную реакцию общественности.

Вы можете себе представить, какие жестокие нападки вызвала моя позиция. Однако я считаю, что был прав, хотя и слишком рано. По моему мнению, эта десятилетняя одержимость Трампом свидетельствует о том, что он поднялся до статуса фетиша в психоаналитическом смысле.

Как заметил Жак Лакан, даже если то, что утверждает обманутый муж о своей жене, является правдой (она ему изменяет), его ревность патологична, поскольку это единственный способ для него сохранить свое достоинство – и даже свою идентичность.

Так же можно сказать, что даже если бы утверждения нацистов относительно евреев были правдивыми (а они не были, чтобы было понятно), их антисемитизм все равно был бы патологическим, поскольку служил подавлению настоящих причин их идеологической позиции.

Стремясь верить, что немецкое общество было органичным сообществом "крови и земли", где царило гармоничное сотрудничество, им был нужен внешний захватчик, чтобы объяснить различные неоспоримые расколы и антагонизмы. Антисемитский образ еврея берет на себя все эти антагонизмы и становится последним, что видит антисемит, прежде чем столкнуться с голой правдой.

В этом смысле фетишизированный образ Трампа является последним, что видит либерал, прежде чем столкнуться с реальностью классовой борьбы. Либералы остаются зачарованными им и одержимыми им, поскольку он позволяет им избегать темы класса.

Уместно наблюдение Гегеля, что "зло обитает в самом взгляде, который видит Зло вокруг себя": либеральный взгляд, демонизирующий Трампа, сам по себе является злом, поскольку игнорирует то, как собственные провалы создали пространство для его разновидности националистического популизма.

В этом контексте настоящим шоу ужасов, на мой взгляд, стала инаугурация Джо Байдена в начале 2021 года. Она сводила первый срок президентства Трампа к аномалии – короткому перерыву в либерально-демократической нормальности. Эта позиция нашла воплощение в стихотворении "The Hill We Climb", которое молодая поэтесса Аманда Горман зачитала присутствующим.

"И поэтому мы поднимаем взгляд не на то, что стоит между нами, а на то, что стоит перед нами", – провозгласила она. "Мы преодолеем разногласия, потому что знаем: чтобы поставить наше будущее на первое место, мы должны сначала отбросить наши разногласия".

Если термин "идеология" имеет какое-то значение, то именно это: фантазия о том, что истеблишмент и прогрессисты объединились в возвышенный момент единства. Погрузившись в этот миг, многие убедили себя, что Трампа никогда и не было. Лучше бы они спросили, откуда взялись Трамп и его сторонники. Разве его подъем не опровергает якобы существующее единство либералов?

Если мы хотим иметь какое-то будущее, мы не должны отбрасывать наши разногласия. Мы должны делать наоборот: сосредоточиться на наших расколах и антагонизмах, под которыми я имею в виду не "негражданскую войну" между либеральным истеблишментом и MAGA, а настоящий классовый антагонизм, лежащий в основе. Поскольку Трамп утверждает, что представляет "нас" против "них", единственный способ победить его – продемонстрировать, что на самом деле он является одним из "них" (существом из "болота" истеблишмента).

Стоит вспомнить одинокую фигуру, привлекшую к себе все внимание на инаугурации Байдена, просто сидя там – элемент розни среди "единства": Берни Сандерс. Его не исключили из партии, но он и не был заинтересован во вступлении в нее.

Когда Гегель увидел Наполеона, проезжавшего через Йену, он подумал, что находится в присутствии мирового духа – истории верхом на коне. Став вирусным только благодаря тому, что сидел там в огромных варежках, Сандерс олицетворял мировой дух нашего времени – скептицизм, который до сих пор питается в сердцах миллионов простых людей. И он, и они понимали, что нужны гораздо более радикальные перемены.

Вот почему мы не должны поддаваться эйфории после последнего поражения Трампа. Если уж на то пошло, его статус "хромой утки" лишает нас фетиша и заставляет сосредоточиться на настоящей борьбе, которая ждет нас впереди. Нам некуда возвращаться. Сам Трамп является симптомом распада либерального консенсуса и неспособности левых предложить жизнеспособную альтернативу.

Итак, первым шагом в борьбе с популизмом является критический взгляд на слабые стороны либерального проекта. Вспомним широко известную речь премьер-министра Канады Марка Карни в Давосе в январе, где он ссылался на эссе Вацлава Гавела 1978 года "Сила бессильных". Гавел, пояснил Карни, "задал простой вопрос: как коммунистическая система удерживала себя? И его ответ начался с продавца овощей.

Каждое утро этот лавочник вывешивает на витрине табличку: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Он в это не верит, никто не верит, но вывеску все равно вывешивает, чтобы избежать неприятностей, продемонстрировать покорность, не навлекать на себя неприятности. И поскольку каждый лавочник на каждой улице делает то же самое, система сохраняется".

Так же, как овощной лавочник Гавела в конце концов решил перестать жить во лжи, Карни призвал свою аудиторию снять собственную табличку и открыто отказаться от старого мирового порядка.

Но между историей Гавела и сегодняшней ситуацией есть большая разница. Нашу табличку уже сняли – не диссиденты, выступавшие против системы, а великие державы, которые ее создали. США больше не видят большой пользы в том порядке, который они навязали миру. Конкуренция на свободном рынке и другие международные правила были приемлемыми, пока они гарантировали привилегии Америки, но их отбросили, как только стало очевидно, что они подрывают ее гегемонию.

Сейчас вопрос заключается в том, что придет на смену либеральному порядку. Единственные предложенные альтернативы, кажется, порождают жуткие симптомы: хаотичную экономическую войну, новые формы фашизма и технофеодализма, возвращение к старомодному колониальному захвату земель и геноцидное насилие.

Хуже того, "нормальный" ход нашей истории ведет нас к катастрофе – от экологического коллапса и неконтролируемого искусственного интеллекта до новых глобальных войн. Если это и есть настоящие концы нашей истории, то победа над Трампом ничего не будет означать.

Авторские права: Project Syndicate, 2026. www.project-syndicate.org