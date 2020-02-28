Чи вразить чи коронавірус економіку України? - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Чи паралізує коронавірус світову та українську економіку? Чого чекати від децентралізації країни?
Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Євген Комаровський, Лікар-педіатр;
Денис Шмигаль, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр розвитку громад та територій України;
Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Давид Арахамія, Голова фракції партії "Слуга народу";
Олександр Корнієнко, Голова партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО “Батьківщина”;
Юрій Бойко, Співголова фракції партії “Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ”;
Артур Герасимрв, Співголова фракції партії “Європейська солідарність";
Віталій Кличко, Міський голова Києва;
Борис Філатов, Міський голова Дніпра;
Андрій Садовий, Міський голова Львова;
Олександр Качура, Народний депутат, "Слуга народу", Заступник голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
В’ячеслав Лисенко, Президент компанії ТОВ “Укр-Китай Коммунікейшн”.
Вони говорять, а вирішує народ.