Чи вразить чи коронавірус економіку України? - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера



Чи паралізує коронавірус світову та українську економіку? Чого чекати від децентралізації країни?

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Євген Комаровський, Лікар-педіатр;

Денис Шмигаль, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр розвитку громад та територій України;

Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Давид Арахамія, Голова фракції партії "Слуга народу";

Олександр Корнієнко, Голова партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО “Батьківщина”;

Юрій Бойко, Співголова фракції партії “Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ”;

Артур Герасимрв, Співголова фракції партії “Європейська солідарність";

Віталій Кличко, Міський голова Києва;

Борис Філатов, Міський голова Дніпра;

Андрій Садовий, Міський голова Львова;

Олександр Качура, Народний депутат, "Слуга народу", Заступник голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

В’ячеслав Лисенко, Президент компанії ТОВ “Укр-Китай Коммунікейшн”.

Вони говорять, а вирішує народ.