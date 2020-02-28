ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Поразит ли коронавирус экономику Украины? - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     28.02.2020 - 12:07


Парализует ли коронавирус мировую и украинскую экономику? Чего ожидать от децентрализации в стране?

Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Евгений Комаровский, Врач-педиатр;

Денис Шмыгаль, Вице-премьер-министр - Министр развития общин и территорий Украины;

Тимофей Милованов, Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины;

Давид Арахамия, Глава фракции партии "Слуга народа"

Александр Корниенко, Глава партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, Лидер партии Всеукраинское Объединение “Батькивщина”;

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ";

Артур Герасимов, Сопредседатель фракции “Европейская солидарность";

Виталий Кличко, Мэр г.Киева;

Борис Филатов, Мэр г.Днепр;

Андрей Садовой, Мэр г.Львов;

Александр Качура, Народный депутат, "Слуга народа", Заместитель главы комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Вячеслав Лысенко, Президент компании ТОВ “УКР-Китай Коммуникейшн”.

Они говорят, а решает народ.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь