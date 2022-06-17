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Уражено 70% екіпажу: з'явилися подробиці удару по російському буксиру "Василий Бех"

Фото: українські військові знищили ворожий буксир "Василий Бех" (twitter.com/charter_97)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок удару українськими захисниками по російському буксиру "Василий Бех" було вражено 70% екіпажу. При цьому доля решти - невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеської міськради.

За даними міськради, які посилаються на офіційний коментар ОК "Південь", зараз ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

"Незважаючи на оздоблення зенітно-ракетним комплексом "ТОР", буксир перетворено на плавуче вогнище. За попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти - невідома", - йдеться в повідомленні.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні ВМС України завдали удару по буксиру Чорноморського флоту РФ "Василь Бех", на борту якого знаходився зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Вороже судно в цей час транспортувало на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад Чорноморського флоту.

За інформацією голови Одеської ОВА Максима Марченка, у буксир влучили ракети Harpoon.

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