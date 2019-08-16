Поразка від АЗ стало найбільшою для "Маріуполя" в єврокубках

Розгромна поразка "Маріуполя" від АЗ Алкмаар (0:4) в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи стало рекордним для азовців. Про це повідомляє football.ua.

Нинішній сезон був третім для маріупольців в єврокубках і команда ніколи раніше не програвала на європейській арені в чотири і більше м'ячів.

У кампанії 2004/05, коли клуб називався "Іллічівець", в тоді ще Кубку УЄФА двічі обіграв "Бананц" по 2:0, але в наступному раунді поступився "Аустрії" (0:0, 0:3). У минулому сезоні Маріуполь пройшов "Юргорден" (1:1, 2:1), а потім поступився "Бордо" (1:2, 1:3).

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич після матчу визнав, що засмучений не результатом, а грою команди. Тепер приазовці зосередяться на внутрішньому турнірі. Вже 25 серпня вони в чемпіонаті України зіграють проти "Шахтаря" на виїзді.

Поєдинок 4-го туру УПЛ "Маріуполь" - "Динамо" був перенесений на 25 вересня через участь команд в єврокубках.

Нагадаємо, "Динамо" не змогло обіграти "Брюгге" і вилетіло з Ліги чемпіонів. Тепер київську команду чекає груповий етап Ліги Європи.