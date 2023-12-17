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Ранены 6 полицейских. Оккупанты обстреляли Херсонскую область

Фото: россияне атаковали Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации снова атаковали территории Херсонской области. Сегодня в результате вражеского обстрела погиб человек, еще 6 правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

По данным прокуроры, во время утреннего вражеского обстрела села Дарьевка, ранения получили шесть полицейских.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - подчеркнули в прокуратуре.

Мы также сообщали, что сегодня около 10 часов российская армия обстреливала центр Херсона. В результате вражеской атаки в городе погиб 81-летний мужчина, который в тот момент шел по улице.

Недавние атаки

Напомним, что минувшей ночью, 16 декабря, российские кафиры обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

В Степановке под Херсоном рухнули обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео.

Также в эту ночь в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".

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ХерсонХерсонская областьВойна России против Украины