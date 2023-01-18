RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Раненых "вагнеровцев" лечат в клинике, связанной с дочерью Путина

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Раненые на войне против Украины наемники ЧВК "Вагнера" лечатся в клинике "Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге, которая связана с другом Путина миллиардером Юрием Ковальчуком и дочерью российского диктатора Марией Воронцовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщает издание, 18 января в Telegram-канале "Кепка Пригожина" было опубликовано видео, в котором показано, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "посещает бойцов с тяжелыми ранениями, которые проходят реабилитацию в одной из клиник Петербурга". На видеокадрах показано Как Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью экзоскелета, что снижает нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.

"Радио Свобода" обнаружило, что кадры встречи Пригожина с этим наемником сняты в бывшей клинике "СОГАЗ" на улице Мала Конюшенна. Раньше клиника называлась "СОГАЗ медицина", но провела ребрендинг. Фотография комнаты, где Пригожин запечатлен на видео, размещена на первом месте в фотогалерее на сайте "Клиники реабилитации ММЦ".

О том, что "вагнеровцы", воевавшие в Сирии и Украине, лечатся в клинике "СОГАЗ Медицина" в Санкт-Петербурге, "Радио Свобода" рассказывало в ноябре 2021 года. Тогда редакции удалось выяснить, что клиника также обслуживала ближайших друзей Путина и представителей российской властной верхушки.

Отмечено, что ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО "СОГАЗ", введенными Евросоюзом 28 февраля, вскоре после начала российского вторжения в Украину.

В августе 2022 года новыми владельцами сети клиник стали менеджеры АО "Номеко", компании-партнера страховой группы "СОГАЗ". Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участников ООО "Мой медицинский центр" избрали его председателем Совета директоров.

Через Владислава Баранова и "Номеко" клиника связана с дочерью Путина Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем "Номеко", а компания стоит за строительством "Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области. Акционером "Номеко", согласно официальным документам, также Мария Воронцова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, ЧВК "Вагнера" по упрощенной "процедуре" набрала в свою группировку более 38 тысяч российских зэков. Уже 77% из них ликвидировано.

Также ранее мы писали, что бойцы частной военной компании "Вагнер" могут составлять четверть всех российских воинов, воюющих против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧВК Вагнера