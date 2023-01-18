Раненых "вагнеровцев" лечат в клинике, связанной с дочерью Путина

Как сообщает издание, 18 января в Telegram-канале "Кепка Пригожина" было опубликовано видео, в котором показано, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин "посещает бойцов с тяжелыми ранениями, которые проходят реабилитацию в одной из клиник Петербурга". На видеокадрах показано Как Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью экзоскелета, что снижает нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.

"Радио Свобода" обнаружило, что кадры встречи Пригожина с этим наемником сняты в бывшей клинике "СОГАЗ" на улице Мала Конюшенна. Раньше клиника называлась "СОГАЗ медицина", но провела ребрендинг. Фотография комнаты, где Пригожин запечатлен на видео, размещена на первом месте в фотогалерее на сайте "Клиники реабилитации ММЦ".

О том, что "вагнеровцы", воевавшие в Сирии и Украине, лечатся в клинике "СОГАЗ Медицина" в Санкт-Петербурге, "Радио Свобода" рассказывало в ноябре 2021 года. Тогда редакции удалось выяснить, что клиника также обслуживала ближайших друзей Путина и представителей российской властной верхушки.

Отмечено, что ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО "СОГАЗ", введенными Евросоюзом 28 февраля, вскоре после начала российского вторжения в Украину.

В августе 2022 года новыми владельцами сети клиник стали менеджеры АО "Номеко", компании-партнера страховой группы "СОГАЗ". Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участников ООО "Мой медицинский центр" избрали его председателем Совета директоров.

Через Владислава Баранова и "Номеко" клиника связана с дочерью Путина Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем "Номеко", а компания стоит за строительством "Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области. Акционером "Номеко", согласно официальным документам, также Мария Воронцова.