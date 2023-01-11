RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Раненых российских солдат отправляют на фронт без реабилитации, - росСМИ

Фото: раненых российских военных отправляют воевать после реабилитации
Автор: Антон Малиновский

В России некоторых раненых солдат отправляют обратно на войну сразу после лечения без прохождения реабилитации.

Об этом заявила член российского Совета по правам человека, передает РБК-Украина, ссылаясь на российское СМИ РИА Новости.

"Мы узнали о ситуации, в которой бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и лечению, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт", - заявила она.

По словам Демичевой, такие действия сводят на нет лечение, из-за чего некоторые оккупанты могут стать инвалидами. Она добавила, что РПЧ получила сообщение о подобных случаях в Донецком травматологическом центре и одной из клиник в Москве.

Напомним, что во время оккупации Херсона некоторые российские военные обращались к местным врачам с просьбой выписать им фейковые диагнозы, чтобы убегать с фронта.

Также сообщалось, что на временно захваченных территорияхне хватает медиков для лечения раненых российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиРоссийская Федерация