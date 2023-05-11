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"Посчитали" оккупантов. Аэроразведчики показали как один за другим уничтожают военных РФ

Фото: разведка показала, как с помощью дронов уничтожает окупантов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Аэроразведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как с помощью дрона один за другим уничтожают оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОК "Север".

"Российские захватчики продолжают демонстрировать чрезвычайную... Пропущенное здесь слова вы сами подберете после того, как прочитаете эту историю и посмотрите видео. Итак, оператор дрона группы "Вялый" нашел в лесочке 7 оккупантов, которые сидели стайкой и о чем-то болтали. Точный сброс украинской гранаты - и дальше, как в известной игре-считалке, - их осталось 6", - говорилось в сообщении.

По данным командования, через некоторое время дрон от "Вялый" снова пролетал над тем местом, и оккупанты опять же были на местах.

"И каким же было удивление оператора, когда он увидел там уже знакомую "бесстрашную" 6. Еще один сброс - и их осталось 5", - сообщили в ОК "Север".

Таким образом разведка уничтожила двух оккупантов, в то время как группа военных РФ после "разоблачения" их позиций даже не изменила своего местонахождения, а просто ждала развития событий.

"Надеемся эта игра и в дальнейшем будет продолжаться. Ждем от "Вялый" продолжения видеосериала", - добавили в командовании.

Напомним, ранее мы писали, что пограничники заставили россиян отступить на одном из направлений в Донецкой области, не позволив противнику занять новые позиции.

Ранее мы также сообщали о том, как аэроразведка ГПСУ отследила "вагнеровцев", скрывавшихся в гаражах в Бахмуте, в результате чего было уничтожено 15 наемников.

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