Советы для переселенцев: где искать работу и бесплатное жилье после эвакуации

После эвакуации из опасных территорий внутренние переселенцы могут получить бесплатное жилье. Кроме того, также ВПЛ могут обратиться за помощью в поиске работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
После выезда из опасных территорий украинцам необходимо получить справку переселенца. Для этого нужно обратиться в:
Это позволит подать заявку на получение ежемесячной денежной помощи от государства. Сумма помощи на проживание составляет для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен, для других лиц - 2 тысячи гривен.
Государством созданы и действуют сервисы поиска бесплатного жилья
"Прихисток" и "Допомагай". В рамках программы "Прихисток" сняты возрастные ограничения. Теперь дать приют для ВПЛ может любой гражданин.
Также в Украине расширили перечень лиц, которые могут получить компенсацию за размещение переселенцев. Теперь такое право имеют не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛП, религиозные организации и другие. Размер компенсации составляет 900 гривен за каждого человека.
При начислении субсидий упомянутая компенсация не будет исчисляться как полученный доход.
Первоочередное право на обеспечение приютом и помощью имеют:
Найти работу для ВПЛ помогут центры занятости. Обратиться за консультацией можно по телефону горячей линии Государственной службы занятости Украины: 0 800 337 020 и через чат-бот в Telegram.
Важно! Работодатели получат 6500 гривен за каждого трудоустроенного переселенца.
Заявление о назначении компенсации подается не ранее чем через 7 календарных дней после трудоустройства лица работодателем в центр занятости, расположенный по местонахождению работодателя, одним из способов:
Внутренние переселенцы также могут получить гуманитарную поддержку и вещи первой необходимости можно через. Сделать это можно через:
порталы "єДопомога" и "Співдія".
Здесь можно оставить запрос, и уже в ближайшее время вы получите необходимые вещи и продукты питания.
Также переселенцы могут обратиться в представительство международной благотворительной организации "Каритас Украина". Консультации по поводу получения помощи предоставляются по телефону +38 (067) 374-91-90.http://+38 (067) 374-91-90.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какую медицинскую помощь и лекарства ВПЛ могут получить бесплатно.
Также мы объясняли, какая помощь предусмотрена для многодетных семей из категории ВПЛ.
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