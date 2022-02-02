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Спроба держперевороту в Гвінеї-Бісау: стало відомо про жертви

Автор: Наталья Скороход

В результаті спроби державного перевороту в Гвінеї-Бісау загинули люди. Як відомо, 2 лютого президент країни Умару Сісоку Ембало повідомив про те, що його намагалися вбити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Зараз в країні розслідують вбивство 11 осіб, які були застрелені в момент нападу на президента.

Напад на урядові будівлі стався в той момент, коли Ембало і його прем'єр-міністр були присутні на засіданні Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що у Гвінеї-Бісау намагалися вбити президента. Він назвав це спробою держперевороту.

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