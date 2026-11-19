Кредитные продукты для граждан остаются в фокусе Идея Банка, а портфель кредитов в 2026 году растет высокими темпами. Это свидетельствует о доверии клиентов к банку и его предложениям, а также о преимуществах кредитных продуктов банка, как скорость решения, простота оформления, прозрачность условий и высокое качество цифрового сервиса.

В 2026 году Идея Банк остается на лидирующих позициях по темпам прироста кредитного портфеля: на 1 ноября портфель потребительских кредитов банка увеличился на 40% с начала года и на 52% из года в год.

"Потребительское кредитование для нас - не дополнительное направление, а одна из ключевых компетенций. Но я бы объяснял позитивную кредитную динамику не только нашей специализацией, ведь это также показатель доверия клиентов и того, что наши кредитные продукты уже хорошо знают на рынке. Мы заключаем около 15 тысяч кредитных сделок ежемесячно. То есть по росту портфеля - большое количество клиентов, ежемесячно выбирающих наши продукты", - отметил Тимофеев.

Главными кредитными продуктами в Идея Банка остаются наличные кредиты и кредитные карты: 93% портфеля почти поровну разделены между карточным кредитованием и классическим кэш-кредитом.

"Структура нашего портфеля сбалансирована: у нас фактически два почти одинаковых по размеру кредитных портфеля. 48% приходится на кредитные карты, 45% - на кэш-кредиты. Еще около 7% - это товарное кредитование, включая POS и "Оплату частями", - отметил директор департамента розничных продаж Идея Банка.

Говоря о специфике такого продукта, как кэш-кредит, эксперт заметил: кэш-кредит, как правило, закрывает конкретную и большую потребность клиента здесь и сейчас. В то время как кредитная карта дает постоянно доступный финансовый резерв, которым самостоятельно управляет клиент. Кэш-кредит и кредитная карта не столько конкурируют между собой, сколько дополняют друг друга на разных этапах отношений с клиентом.

"Часто отношения с клиентом начинаются именно с конкретной потребности: нужны средства на покупку, ремонт или другие расходы, и эту потребность закрывает кэш-кредит или товарный кредит. А далее мы делаем пользование кредитными средствами для клиента более простым. Если клиент уже прошел кредитный путь, банк знает его кредитную историю и платежное поведение, нет смысла каждый раз начинать все с нуля. Мы предлагаем клиенту кредитную карточку с доступным лимитом, чтобы следующую потребность он мог закрыть сам, когда она возникнет, без необходимости каждый раз оформлять новый кредит", - отмечает Тимофеев.

В период стремительного развития цифровых технологий в кредитных процессах важную роль играют онлайн-сервисы, благодаря которым клиент может легко и быстро подать заявку на кредит, и уже через несколько минут получить решение банка, а затем и кредитные средства.

"В Идея Банке доля онлайн-выдач наличных кредитов в 2025 году составила 50%, а в 2026 году – уже более 70%", – говорит директор департамента розничных продаж Идея Банка.

По словам эксперта, для Идея Банка было важным решением перенести в смартфон полноценное потребительское кредитование. И сегодня в приложении O.Bank можно оформить наличный кредит, рассрочку или "Оплату по частям" без посещения отделения.

В приложении банка можно открыть депозит и удобно использовать другие банковские продукты. К началу августа 2026 года у O.Bank было уже более 512 тысяч зарегистрированных клиентов, а с начала 2024 года их количество выросло в 3,5 раза.

"Для нас очень важен именно клиентский путь. Новому клиенту нужно 2 минуты, чтобы оформить карточку. А если клиент уже прошел у нас онбординг, и банк его знает, наличный кредит можно оформить примерно за минуту: кредитный лимит уже предварительно определен, поэтому нет необходимости каждый раз проходить весь путь сначала. Но мы не считаем, что все клиенты обязательно должны перейти в digital. Наша задача – дать каждому максимально простой и удобный способ получить услугу: в смартфоне или лично", - подчеркнул Тимофеев.