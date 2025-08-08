Популярная функция iPhone появится в MacBook Pro с OLED-дисплеем: что известно

По данным аналитиков Omdia, в следующем году Apple переведет MacBook Pro на OLED, а панели будет поставлять Samsung Display. Это может привести к изменению дизайна - вместо "челки" появится вырез в форме капсулы, как на iPhone с Dynamic Island. Таким образом, пользователи MacBook Pro могут впервые получить динамический вырез и попрощаться с надоевшей "челкой".

Пока Samsung сосредоточена на выполнении заказа для MacBook, китайская BOE нацелилась войти в цепочку поставок для iPad.

Как сообщает корейское издание Dealsite, BOE инвестирует в производство OLED-дисплеев поколения 8,6 с LTPO-технологией - такой же, как в актуальных iPad Pro. Компания рассчитывает стать поставщиком для будущих планшетов Apple, что может усилить конкуренцию и снизить цены на панели.

В отличие от BOE, LG Display пока не планирует запускать производство OLED нового поколения, и аналитики прогнозируют снижение ее доли на рынке по мере диверсификации поставщиков Apple. Однако пробиться в сегмент ноутбуков BOE будет сложнее из-за давних контрактов между ведущими брендами ПК и Samsung Display.

Технические сложности остаются: хотя Samsung и LG уже поставляют OLED-панели для iPad с 2024 года, BOE еще не соответствует стандартам качества Apple. По слухам, Apple помогает компании подтянуть технологии, но даже в случае успеха ее поставки будут ограничены моделями iPad Pro, поскольку iPad Air и Mini не используют LTPO.

Если BOE удастся выполнить требования Apple, это может изменить баланс сил на рынке OLED-дисплеев, снизить себестоимость и ослабить доминирование южнокорейских производителей в сегменте премиальных панелей.

Ожидается, что следующим выйдет MacBook Pro с чипом M5, а полностью обновленный дизайн с OLED-дисплеем Apple представит уже в 2026 году.