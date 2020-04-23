Популістська енергетична політика загрожує віяловими відключеннями, - нардеп

Популістська енергетична політика останніх місяців загрожує країні віяловими відключеннями світла. Про це написала народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Вчора "Житомиробленерго" анонсував віялові відключення електропостачання через зниження кількості платежів до 30-40% у порівнянні з 80-90% торік. Причиною став карантин та рішення дозволити населенню не платити за комунальні послуги у цей період. Тут дається взнаки популістична енергетична політика, яку ми спостерігали останні 8 місяців", - написала Буймістер.

Депутат закликала керівництво держави вжити негайних заходів для виведення енергетики з кризи, зазначивши, що в іншому випадку країні загрожує соціально-економічний занепад та виникнення масових заворушень.

Нагадаємо, у зв’язку з встановленим в країні карантином Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які спрямовані на запобігання виникненню і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", який забороняє відключати споживачів від комунальних послуг, а також нараховувати їм штрафи та пені за затримку або несплату вартості цих послуг, на період карантину та впродовж місяця після нього.

Раніше голова правління АТ "Чернігівобленерго" Михайло Ільницький заявив, що через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж.

Своєю чергою, керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета повідомляв, що через зменшення платежів за спожиту електроенергію підприємство може запровадити віялове вимкнення електропостачання для підприємств та побутових споживачів.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що кризу неплатежів спровокували ініціативи голови парламентського комітету з ТЕК Андрія Геруса.