Популисты во власти: эксперты объяснили, как меняются их стратегии и идеология

Как отмечается в статье, сейчас популисты неизбежно уменьшают радикальность своих взглядов, чтобы заручиться поддержкой большего количества избирателей.

По мнению профессора международных отношений Радбодского университета Неймегена Бертьяна Фербеека, уменьшение радикальности произошло в странах, где несколько популистских партий борются за одни и те же голоса. Это заставляет их конкурировать, смещая одних к центристской позиции, а других к более радикальной.

"К примеру, это случай Италии, где партия Мелони стала чуть менее радикальной, а "Лига" - более радикальной. В 2023 году так было в Нидерландах, когда "Партия свободы" предлагала быть более умеренной в отношении Европы и ислама (по крайней мере на словах), а "Форум за демократию" был более радикальным", - считает эксперт.

Что касается Франции, то там уменьшение радикальности "Национального объединения" является очень долгим процессом, который произошел не за последний год. Партия уже отказалась от идеи выхода Франции из Евросоюза, затем отвергла идею выхода из зоны евро.

"Мы видим, что "Национальное объединение" хочет трансформировать свой имидж и стать классической правой партией, - сказала изданию Митрофанова, - если это удастся, то партия будет иметь шансы прийти к власти. Но пока остается этот имидж крайности, это пугает французскую консервативную общественность. Но предсказать эту эволюцию достаточно трудно", - сказала научный сотрудник Университета "Лион 3" имени Жана Мулена Оксана Митрофанова

В этом контексте для популистов главный вызов - как найти баланс между привлечением новых избирателей и сохранением старого, радикального электората. И здесь многое зависит от места в правящей коалиции, которое занимают популистские партии. "Главные партии" больше склонны смещаться к умеренности, а их младшие партнеры - становиться более радикальными.

"В случае с Мелони вы - главная партия, и вы фактически управляете правительством. Если вы возглавляете правительство, вы можете получить определенную свободу. Если вы становитесь младшим партнером, то риск заключается в том, что вам придется пойти на компромисс с основной партией. И если компромиссов будет слишком много, вы можете потерять своих избирателей. Потому что ваши избиратели мобилизованы вашим радикализмом", - пояснил изданию ассоциированный профессор европейских студий Тартуского университета Стефано Брагироли.