Несмотря на заявления Рубио, Европа сомневается в надежности поддержки США, - FT
Выступление государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности имело примирительный тон и содержало заверения в прочности трансатлантического союза, однако напряжение в отношениях между США и Европой остается высоким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Нерушимая связь" с Европой
В своем выступлении Рубио отметил историческую близость США и Европы, заявив, что американцы "всегда будут детьми Европы". Его слова вызвали аплодисменты в зале, однако, по оценкам дипломатов, реакция была скорее проявлением облегчения после напряженного периода в отношениях.
По данным издания, политика администрации президента Дональда Трампа в течение последнего года вызвала один из крупнейших кризисов в трансатлантических отношениях за десятилетие.
Критика политики Европы
Несмотря на то, что Рубио был вежливее, чем вице-президента США Джей Ди Венса на этой же сцене годом ранее, суть американского послания почти не изменилась
Европейские чиновники отмечают, что хотя риторика стала менее резкой, позиция Вашингтона в отношении союзников существенно не изменилась.
"Рубио - это лучшее, на что мы можем надеяться от этой администрации [США]. Но он все же дал понять достаточно четко: если трансатлантические отношения и не разорваны, то они существенно отличаются от того, к чему мы привыкли", - сказал один из высокопоставленных европейских министров, присутствовавший в зале.
Европа переживает "шоковую терапию"
После выступления госсекретаря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа пережила своеобразную "шоковую терапию", а трансатлантические отношения уже не являются такими, как раньше.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал с пониманием относиться к тому, что США вынуждены распределять внимание между различными регионами мира, подчеркнув, что Вашингтон не может сосредотачиваться исключительно на Европе.
Ранее мы писали, что несмотря на то что Европа может производить современное оружие, она остается критически зависимой от США в сфере разведки, логистики и командования. Без американских возможностей сдерживание России будет крайне сложным.