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Несмотря на загрязнение Десны и Сейма, качество воды в Киеве в норме, - Минприроды

Фото: качество воды в Киеве в норме (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня загрязненная вода по Десне добралась до Киевской области. Однако даже несмотря на это, вода в местах водозаборов в Киеве и Броварах находится в пределах нормы.

"15 сентября 2024 года на реке Десна в пределах Киевщины качество воды в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится в пределах нормы. Риски для осуществления водозабора отсутствуют. Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено", - сообщили в министерстве.

В Минприроды объяснили, что загрязнение, которое движется по Десне, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды в Черниговской области.

По данным Киевводоканала и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в отобранных пробах питьевой воды на утро 15 сентября в контрольных точках централизованного водоснабжения г. Киева превышение не обнаружено.

Напомним, сегодня загрязнение реки Десна досталось Киевской области. Днем пятно загрязнения уже наблюдалось между селами Летки и Рожны.

Напомним, что недавно под Киевом в Десне обнаружили ядовитые вещества, которые, как оказалось, стекали с территории России. Однако даже несмотря на это, в Минприроды отметили, что загрязнение Сейма и Десны не повлияет на качество воды в Киеве.

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Киевская область