Несмотря на загрязнение Десны и Сейма, качество воды в Киеве в норме, - Минприроды

"15 сентября 2024 года на реке Десна в пределах Киевщины качество воды в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится в пределах нормы. Риски для осуществления водозабора отсутствуют. Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено", - сообщили в министерстве.

В Минприроды объяснили, что загрязнение, которое движется по Десне, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды в Черниговской области.

По данным Киевводоканала и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в отобранных пробах питьевой воды на утро 15 сентября в контрольных точках централизованного водоснабжения г. Киева превышение не обнаружено.