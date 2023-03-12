Несмотря на войну. В Украине начали уже вторую посевную за время полномасштабного вторжения

Премьер сообщил, что это уже вторая посевная, проводимая Украиной со времени полномасштабного вторжения России.

"Посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение границы для аграрной продукции.

"Работаем над продолжением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов", - подчеркнул премьер.

Напомним, по данным Минагрополитики, посевные площади под урожай-2023 снизились на 25%.

К тому же, в Минагрополитики прогнозируют физическое сокращение урожая в 2023 году на 10-15%.

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