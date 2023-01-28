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Посевные площади под урожай-2023 снизились на 25%, - Минагрополитики

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Украина, Суббота 28 января 2023 13:28
Посевные площади под урожай-2023 снизились на 25%, - Минагрополитики Фото: площади под урожай-2023 уменьшились на 25% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По предварительным данным облгосадминистраций, по состоянию на 30 декабря, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Если мы говорим о посевной кампании, то пока не можем использовать примерно 25% площадей из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий", - сказал он.

По его словам, после деоккупации уйдет много времени на разминирование и очистку территорий. "То, что покидает оккупант, требует как минимум несколько месяцев, а то и до года для возвращения к производству", - сказал он.

Еще часть площадей не удалось засеять из-за неблагоприятных погодных условий. Весной нужно покрыть дефицит не посеянных озимых, добавил Высоцкий.

Чиновник заявил, что сейчас сложно прогнозировать валовые сборы сельскохозяйственных культур, которые будут значительно зависеть от погодно-климатических условий во время проведения комплексов полевых работ, а также финансового и материально-технического обеспечения конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя. В том числе - от наличия семян и удобрений. Уже сейчас можно спрогнозировать уменьшение их внесения до 50% научно-обоснованных норм из-за удорожания.

Высоцкий резюмировал, что ключевой проблемой для аграриев остается дорогая логистика. Также, по его словам, негативное влияние на агросектор оказывает энергетический кризис.

Напомним, в Минагрополитики прогнозируют физическое сокращение урожая в 2023 году на 10-15%.

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Министерство аграрной политики
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