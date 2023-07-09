ua ru
Пн, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несмотря на войну в Украине. Немецкая Бундеслига до сих пор продает россиянам трансляции матчей

Новина українською →
Германия, Воскресенье 09 июля 2023 23:33
Несмотря на войну в Украине. Немецкая Бундеслига до сих пор продает россиянам трансляции матчей Фото: россияне до сих пор смотрят матчи немецкой Бундеслиги по телевизору (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Немецкая Бундеслига продолжает получать доходы от трансляций в РФ. Контракты подписаны и на два следующих сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Российские футбольные болельщики по-прежнему могут легально смотреть матчи Бундеслиги по телевизору, несмотря на различные санкции, введенные за время войны России против Украины.

По информации BILD, Бундеслига "получит миллионы" за права на телетрансляцию в России и в будущем сезоне. Текущий контракт рассчитан еще на два сезона (сезоны 2023/24, 2024/25).

Транслировать чемпионат будет "Матч ТВ", принадлежащий "Газпром-медиа".

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло корпорацию Unilever в список международных спонсоров войны из-за того, что до сих пор работает в РФ, платит налоги в российский госбюджет.

Мы также сообщали, что американская компания Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. В прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории России. Они остались работать в стране, несмотря на вторжение России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация спортсмени Футбол Война России против Украины
NEWS
Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки, - глава МИД
Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки, - глава МИД
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе