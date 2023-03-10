Несмотря на войну. Россия и Китай продолжают развивать оборонное сотрудничество, - CNN

Издание проанализировало таможенные документы, свидетельствующие о том, что Москва и Пекин продолжают многолетние отношения, несмотря на санкции и войну в Украине.

Так, в течение 2022 года, по крайней мере до середины ноября, пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies продолжил отправлять в Россию детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля". Торговым партером китайской компании уже много лет является российский авиационный завод в Улан-Удэ. Кроме того, российское предприятие продолжило отправлять свои детали в Пекин.

Согласно документам, большинство китайских деталей были предназначены для многоцелевых вертолетов Ми-171Е. Их используют для транспортировки, поиска и спасения.

Также три поставки от Poly Technologies были предназначены для обслуживания российского военно-транспортного вертолета Ми-171Ш, который может быть оснащен вооружением и использовался в операциях России в Украине.

Эксперты отмечают, что китайские детали, отправленные в Россию, достаточно базовое оборудование, и, вероятно, не свидетельствуют о помощи Китая российской армии и войне против Украины.

Однако, несмотря на российское вторжение, торговые связи между Москвой и Пекином не прекратились, а некоторым образом даже усилились. Эксперты также отмечают, что российско-китайские торговые сети могут использоваться для поставки оружия, если китайское руководство все же решит помочь Кремлю.

Кроме того, аналитики отмечают, что Китай скептически относится к западным санкциям по ведению торговли с РФ. В частности, компания Poly Technologies, которая подчиняется государственной China Poly Group, находится под санкциями США с 2013 года из-за снабжения ракетами Ирана, Северной Кореи и Сирии.