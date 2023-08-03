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Несмотря на войну, "Нафтогаз" в этом году планирует увеличить добычу газа на 8%

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Четверг 03 августа 2023 19:23
Несмотря на войну, "Нафтогаз" в этом году планирует увеличить добычу газа на 8% Фото: несмотря на войну "Нафтогаз" в этом году планирует увеличить добычу газа на 8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В условиях войны государственному "Нафтогазу" удалось сохранить объемы добычи газа и в 2023 году компания планирует увеличить добычу на 8% с 12,5 млрд куб. м до 13,5 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Нафтогаза" Алексея Чернышева.

"Несмотря на войну, на сегодня "Нафтогаз" смог сохранить объем добычи. Более того, мы в этом году планируем нарастить ее - плюс 8% от предыдущего года", - сказал он.

Чернышев добавил, что в 2023 году "Нафтогаз" планирует добыть больше газа, чем в довоенном 2021 году.

Также он подчеркнул, что в 2023 году объемы бурения были увеличены в 1,5 раза, а количество скважин более чем в 2 раза до 88 штук.

Чернышев также сообщил, что "Нафтогаз" по состоянию на 31 июля приобрел 0,7 млрд кубометров газа украинской добычи на площадке Украинской энергетической биржи.

Напомним, ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявлял, что благодаря закупке "Нефтегазом" газа у частных газодобытчиков компании смогут инвестировать в новые буровые и ремонтные работы, а также платить роялти в государственный и местный бюджеты.

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