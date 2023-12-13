Несмотря на вето США в Совбезе. Генассамблея ООН требует прекращения огня в Секторе Газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

За принятие резолюции Генассамблеей ООН проголосовали 153 страны, еще 23 воздержались, а 10 были против. Чехия и Австрия были единственными членами Европейского союза, которые проголосовали против.

Резолюция требует немедленного гуманитарного прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа и освобождения всех заложников.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Соединенные Штаты наложили вето на такую же резолюцию в Совете Безопасности ООН.

"Мы не можем просто нажать пальцами, и конфликт прекратится. Это очень, очень сложная ситуация. Речь идет не об изоляции. Речь идет о том, что, по нашему мнению, лучше всего попытаться положить конец этому конфликту как можно быстрее", - рассказал заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

Армия обороны Израиля продолжает операцию на юге Сектора Газа. Она уже окружила Хан-Юнис – второй по величине город и даже пробилась в его центр.

Также по данным СМИ, ЦАХАЛ начал затапливать морской водой подземные тоннели ХАМАС в Газе.