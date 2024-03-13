Несмотря на сложный язык. Почему в Дании трудоустроились много украинцев

В Германии власти поставили цель трудоустроить 200 тысяч украинских беженцев, но этого пока не удается достичь. В этой стране 620 тысяч украинцев зарегистрированы как безработные, 417 тысяч из них активно ищут работу. Но уровень трудоустройства среди украинских беженцев остается низким – 21%.

Одной из причин является "линейный" процесс интеграции в Германии: сначала изучение языка, а затем поиск работы. Вдобавок получение выплат наравне с гражданами. Поэтому в Германии лишь ожидают выхода на рынок труда тех украинцев, которые закончили интеграционные курсы с уровнем немецкого языка B1.

Тем временем в Дании в начале волны беженцев была введена масштабная инициатива Jobguide Ukraine по обеспечению работой. Вакансии, для которых было достаточно знания английского языка, были размещены на английском языке. А уроки по датскому языку проводили после работы.

Благодаря этому в 2022 году в Дании работали половина украинских беженцев, сейчас это 55%. Хотя датский язык как иностранный считается еще более сложным для изучения, чем немецкий, отмечает издание.

"Главным приоритетом правительства было скорейшее начало работы. Многие люди начинают работать, не выучив язык", – отметил представитель Министерства интеграции Дании.

В то же время, Дания также предоставила специальные стимулы – украинские беженцы имеют право на социальную помощь. Но муниципалитеты, трудоустраивавшие иностранцев, получали финансовую компенсацию от федерального правительства за свои усилия.

В Дании есть региональные отличия в успешности трудоустройства украинцев. Копенгагенский регион интегрировал на рынок труда чуть больше 40% украинцев, а Ютландия смогла трудоустроить 73% беженцев.

В Дании рынок труда считается более гибким, чем в Германии: работодатели мало рискуют, когда нанимают новых работников.