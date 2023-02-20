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Несмотря на санкции. РФ продает оружие на выставке в Абу-Даби, - AP

Фото: РФ продает оружие на выставке в Абу-Даби, несмотря на санкции (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на международные санкции Россия выставила на продажу оружие на ярмарке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, одна из наиболее представительных международных выставок вооружений IDEX (The International Defence Exhibition) проводится раз в два года.

IDEX по-прежнему отличалась тем, что принимала лиц и компании, которые на Западе считаются проблемными. Бывшего лидера Судана, обвиняемого в военных преступлениях, Омара аль-Башира видели на этой выставке в 2017 году, лидера Чечни Рамзана Кадырова - в 2019 и 2021 годах. Событие этого года привлекло внимание ливийца Халифы Хафтара, командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армией", против которой продолжается судебный процесс в США по обвинениям в организации неизбирательных нападений на мирных жителей, пытках и убийствах политических оппонентов.

В этом году на мероприятии заметили находящегося под санкциями США и Британии министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова.

С экрана на выставке российские представители рассказывали о мощности российских зенитно-ракетных систем, похожих на те, которые сейчас используются для ударов по городам в Украине. Продавцы демонстрировали в ОАЭ также автоматы Калашникова.

Возле российской палатки разместили турецкий беспилотник Bayraktar. А через несколько минут ходьбы - модель американской противотанковой ракеты Javelin. Оба используются в Украине. Армия США также показала батарею ракет Patriot на выставке.

Отмечается, что российские деньги, несмотря на санкции, продолжают поступать на рынок недвижимости Дубая. Ежедневные авиарейсы между Эмиратами и Москвой продолжаются, что способствует бегству от мобилизации и поездкам российской элиты.

Министерство финансов США ранее выразило обеспокоенность по количеству российских наличных, поступающих в страну Аравийского полуострова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в ЕС предлагают расширить полномочия блока по противодействию обходу санкций против России.

Кроме того, США усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы они ограничили торговые связи с Россией.

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Санкции против РоссииОбъединенные Арабские Эмираты