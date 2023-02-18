RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на санкции. Китай продолжает поставлять дроны России, - WSJ

Фото: Китай продолжает поставлять дроны России (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на санкции, Россия импортирует китайские гражданские дроны производства компании DJI, которые применяет на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что продолжающееся развертывание Россией китайских дронов на украинском поле боя показывает, как ее армия смогла привлечь критически важное оборудование из-за границы, несмотря на широкомасштабную кампанию санкций.

Так часть дронов DJI армия получила из ОАЭ оплатив поставку через государственный банк "Сбербанк", находящийся под санкциями.

Кроме того, некоторые дроны и их части были доставлены через Европейский союз.

Пентагон озабочен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия России, но и позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность введения санкций против компаний из Китая, Северной Кореи и Ирана, которые могут предоставлять России товары военного назначения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайдрониСанкции против РоссииВойна России против Украины