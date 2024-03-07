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"Несмотря на прогресс". Глава МИД Китая заявил о неправильном представлении Пекина со стороны США

Фото: глава мид Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

США цепляются за неправильные представления о Китае и до сих пор не выполнили свои "обещания", несмотря на некоторый прогресс, достигнутый после встречи президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что обмены между двумя странами могут продолжаться только в том случае, если обе стороны будут уважать и признавать свои различия.

"Необходимо отметить, что ошибочное восприятие Китая американской стороной продолжается, и данные ею обещания на самом деле не были выполнены. Методы подавления Китая постоянно обновляются, а список односторонних санкций постоянно расширяется", - сказал Ван И. 

По его словам, "преступления", которые США хотят добавить в список, якобы совершенных Китаем, "достигли невероятного уровня". 

При этом Ван подчеркнул, что Байден дал понять, что США не будут стремиться к новой холодной войне, не будут пытаться изменить китайскую систему или поддержать независимость Тайваня. 

Отношения США и Китая

В прошлом году лидеры США и Китая договорились возобновить отношения, которые находились во взвешенном состоянии в течение большей части 2023 года.

В начале января представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики в Пентагоне.

Позже СМИ сообщили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан проведет частную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И для стабилизации отношений между странами.

Пекин оценил встречу Салливана и Ван И как содержательные и плодотворные переговоры, направленные на дальнейшее выполнение обещания лидеров Китая и США вести диалог.

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