Несмотря на позицию США. Израиль легализовал девять поселений на западном берегу Иордана

Такое решение было принято 12 февраля в связи с недавними нападениями палестинцев в Иерусалиме. Местная пресса называет это "исключительно редким шагом". Также отмечается, что это решение было принято вопреки позиции США.

Издание отмечает, что все это - последствия последних выборов, в результате которых в парламент попали наиболее правые политики.

"Новое правительство объявило о намерении проводить политику расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан", - пишет издание.

В ближайшие дни профильный комитет должен провести заседание по застройке поселений дополнительными единицами жилья.