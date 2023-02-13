Несмотря на позицию США. Израиль легализовал девять поселений на западном берегу Иордана

Израильский кабинет по вопросам безопасности решил легализовать девять несанкционированных поселений на западном берегу реки Иордан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Такое решение было принято 12 февраля в связи с недавними нападениями палестинцев в Иерусалиме. Местная пресса называет это "исключительно редким шагом". Также отмечается, что это решение было принято вопреки позиции США.
Издание отмечает, что все это - последствия последних выборов, в результате которых в парламент попали наиболее правые политики.
"Новое правительство объявило о намерении проводить политику расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан", - пишет издание.
В ближайшие дни профильный комитет должен провести заседание по застройке поселений дополнительными единицами жилья.
Как сообщалось ранее, в Израиле решили усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия.
Напомним, вблизи синагоги в Иерусалиме мужчина начал стрелять в толпу. В результате инцидента семь человек погибли, среди них гражданка Украины Ирина Ковалева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.