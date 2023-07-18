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Несмотря на пехоту РФ с двух сторон. БМП Bradley уничтожила сразу два вражеских танка

Фото: БМП Bradley уничтожила сразу два российских танка (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Боевая машина пехоты (БМП) Bradley уничтожила сразу два российских танка на Запорожском направлении. И это несмотря на то, что боевую машину сначала обходила с двух сторон вражеская пехота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

Так, по ее словам, на этот раз боевую машину поначалу обходила с двух сторон российская пехота.

"А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley. Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены", - рассказала она.

По словам Маляр, Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided). Именно ею для поражения двух танков умело воспользовался экипаж.

Bradley для Украины

В апреле 2023 года Пентагон подтвердил прибытие части бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых объявляли в США. Кроме того, в Минобороны Украины показали, как Украина уже наносит новый камуфляж на новую технику.

Буквально недавно РБК-Украина писало про то, как боевая машина пехоты (БМП) Bradley спасла экипаж бойцов ВСУ после того, как в нее попала ракета от "Града".

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