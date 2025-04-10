Несмотря на международные санкции: РФ и США договорились частично восстановить банковские услуги
Делегации США и Российской Федерации сегодня провели в Стамбуле очередной раунд переговоров. Они договорились о стабильности банковских услуг для дипмиссий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
Как отметили в Госдепе, встреча стала вторым раундом консультаций после достижения договоренности между госсекретарем Марко Рубио и его российским коллегой. Первая была 27 февраля.
Во время сегодняшней встречи стороны "обменялись нотами, чтобы окончательно сформулировать договоренность по обеспечению стабильности дипломатических банковских операций для двусторонних представительств России и США".
"Соединенные Штаты вновь выразили свою обеспокоенность политикой Российской Федерации, которая запрещает нанимать местный персонал, что является ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого кадрового состава посольства США в Москве", - сказано в заявлении.
Санкции против России
США ввели ряд жестких санкций против банковского сектора России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Под ограничения попали ведущие финансовые учреждения, в частности "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк" и другие.
Некоторые из них были отключены от международной платежной системы SWIFT, что существенно усложнило международные транзакции. Кроме этого, Вашингтон ввел ограничения на операции с валютными резервами Центрального банка РФ, замораживая его активы за рубежом.
Санкции также запрещают американским гражданам и компаниям проводить финансовые операции с подсанкционными российскими банками. Кроме того, были введены ограничения на импорт высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения, которое используется в финансовой инфраструктуре. Эти меры имеют целью ослабить способность России финансировать войну, изолировать ее банковскую систему от мировой экономики и ограничить доступ к внешним источникам капитала.
Переговоры США и России
Недавно стало известно, что США и Россия проведут новый раунд переговоров в Стамбуле в четверг, 10 апреля.
На встрече делегацию России возглавил посол РФ в США Александр Дарчиев, а делегацию США - заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер.
Подробно о том, что известно об их встрече - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.