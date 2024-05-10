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Несмотря на "бомбовое" эмбарго, Израиль получает много другого оружия от США, - Reuters

Пятница 10 мая 2024 02:48
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Несмотря на "бомбовое" эмбарго, Израиль получает много другого оружия от США, - Reuters Фото: Израиль продолжает получать от США большое количество оружия (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Несмотря на задержку администрацией президента США одной партии бомб, Израиль продолжает получать другие виды американских вооружений на миллиарды долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Член сенатского комитета по международным отношениям, республиканец Джим Риш отметил, что несмотря на отказ США передать бомбы на десятки миллионов долларов, в Израиль должен поступить широкий спектр другого военного оборудования. Среди них - боеприпасы совместного прямого удара (JDAMS), которые превращают "глухие" бомбы в высокоточное оружие, а также танковые снаряды, минометы и бронированные тактические машины.

По словам Риша, эти боеприпасы не продвигаются через процесс утверждения так быстро, как должны были бы. Он отметил, что некоторые из них находятся в работе с декабря, в то время как помощь Израиля, как правило, проходит через процесс рассмотрения в течение нескольких недель.

Тем временем Грегори Микс, - ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, - приостановил передачу Израилю пакета вооружений стоимостью 18 млрд долларов, который вмещает десятки самолетов F-15 компании Boeing Co. Сейчас он ждет дополнительной информации о том, как именно Израиль будет их использовать.

Риш и Микс - двое из четырех американских законодателей, которые рассматривают крупные сделки по продаже оружия за границу. На такие действия в Конгрессе уполномочены председатель и член Комитета по иностранным делам Сената, а также председатель и член Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Ни одно из этих соглашений не является частью пакета расходов, подписанного Байденом в апреле, предусматривающего 26 млрд долларов на поддержку Израиля и оказание гуманитарной помощи.

Сенатор Крис Мерфи, - председатель подкомитета по международным отношениям на Ближнем Востоке от Демократической партии, - выразил агентству Reuters беспокойство относительно дальнейшей судьбы Рафаха.

"Я не думаю, что в наших стратегических или моральных интересах помогать Израилю проводить кампанию в Рафахе, которая, вероятно, приведет к гибели тысяч невинных гражданских лиц и вряд ли существенно повлияет на долгосрочную силу ХАМАС", - сказал он.

Проблемы с поставкой американского оружия в Израиль

Армия обороны Израиля планирует начать военную операцию на территории города Рафах в южной части Сектора Газа, чтобы окончательно победить террористов исламского движения ХАМАС. Израильские военные уже сделали первые шаги к этому.

Лидеры США и ряда стран Европы осудили эти планы из-за опасений большого количества жертв среди гражданских жителей города.

На днях США прекратили передачу Израилю партии бомб, которые его армия может использовать для ударов по Рафаху.

Джо Байден также анонсировал приостановление поставок других видов оружия для Израиля, если ЦАХАЛ начнет операцию в Рафахе.

В то же время, Израиль заявил о готовности продолжать боевые действия в Секторе Газа даже без поддержки западных союзников.

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