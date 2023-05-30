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Несмотря на дроны над Москвой. Путин утверждает, что ПВО отработало "штатно"

Фото: Российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин похвалил работу ПВО, несмотря на атаку беспилотников на Москву и Московскую область, которая состоялась 30 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Путина.

"Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы отработала штатно и удовлетворительно, хотя есть над чем работать", – сказал он.

Путин рассказал, что его войска уже тыкались с подобными атаками во время войны в Сирии. При этом российский диктатор заявляет, что московским властям необходимо уплотнить ПВО для того, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

Атака дронов на Москву и область

Напомним, утром 30 мая в Москве и области сообщали о дронах - некоторые из них врезались в жилые дома. Как сообщало росСМИ – в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. Однако в Минобороны РФ отчитались всего о восьми дронах.

Позже в РосСМИ якобы получили указания от Администрации президента РФ по освещению атаки беспилотников на Москву и Московскую область.

Подробнее о дроновой атаке на Москву можно почитать в материале РБК-Украина - "Месть за Киев или внутренний фактор? Кто может стоять за атакой дронов на Москву".

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