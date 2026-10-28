Несмотря на атаки России. Стало известно, сколько налогов ДТЭК Энерго перечислил в бюджет

За январь-сентябрь 2026 года предприятия ДТЭК Энерго уплатили почти 17,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, продолжая поддерживать украинскую экономику, несмотря на постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Уплаченные компанией налоги способствуют укреплению финансовой состоятельности государства и местных общин, а также поддерживают устойчивость украинской экономики в условиях полномасштабной войны.
"Даже в условиях постоянных атак мы выполняем свои обязательства перед государством. Налоги, уплачиваемые нашими предприятиями, работают на нужды страны и общин, где живут наши работники. А вместе с тем мы продолжаем восстанавливать станции, чтобы украинцы были со светом и теплом", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.
Помимо уплаты налогов, компания продолжает обеспечивать работу своих предприятий, сохранять рабочие места и инвестировать собственные средства в восстановление тепловых электростанций, поврежденных в результате российских обстрелов.
Также ДТЭК Энерго направляет средства в поддержку работы шахт и машиностроительных предприятий, необходимых для стабильной работы украинской энергетики.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в экономику Украины 2,4 млрд евро.
Ранее также сообщалось, что энергетическая компания ДТЭК была названа лидером по инвестициям в украинскую экономику во время полномасштабной войны.