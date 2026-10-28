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Несмотря на атаки России. Стало известно, сколько налогов ДТЭК Энерго перечислил в бюджет

13:45 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Новиков
Стало известно, сколько налогов ДТЭК Энерго перечислил в бюджет (фото: dtek.com)

За январь-сентябрь 2026 года предприятия ДТЭК Энерго уплатили почти 17,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней, продолжая поддерживать украинскую экономику, несмотря на постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Уплаченные компанией налоги способствуют укреплению финансовой состоятельности государства и местных общин, а также поддерживают устойчивость украинской экономики в условиях полномасштабной войны.

"Даже в условиях постоянных атак мы выполняем свои обязательства перед государством. Налоги, уплачиваемые нашими предприятиями, работают на нужды страны и общин, где живут наши работники. А вместе с тем мы продолжаем восстанавливать станции, чтобы украинцы были со светом и теплом", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Помимо уплаты налогов, компания продолжает обеспечивать работу своих предприятий, сохранять рабочие места и инвестировать собственные средства в восстановление тепловых электростанций, поврежденных в результате российских обстрелов.

Также ДТЭК Энерго направляет средства в поддержку работы шахт и машиностроительных предприятий, необходимых для стабильной работы украинской энергетики.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в экономику Украины 2,4 млрд евро.

Ранее также сообщалось, что энергетическая компания ДТЭК была названа лидером по инвестициям в украинскую экономику во время полномасштабной войны.

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