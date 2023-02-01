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Поработали партизаны. В Крыму ликвидировали офицеров Росгвардии, - ЦНС

Фото: в Крыму ликвидировали офицеров Росгвардии (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии. Их автомобиль был взорван на пути в Симферополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

В ЦНС объяснили, что российские власти не комментируют произошедшее, чтобы не разрушать "стабильность" в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе ликвидировали троих офицеров РФ. Партизаны показали последствия подорванного внедорожника в котором находились оккупанты.

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