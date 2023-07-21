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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пополнили кладбище техники. Сырский показал, как ВСУ уничтожают российские танки

Фото: Сырский показал, как ВСУ уничтожают российские танки (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают уничтожать позиции россиян по всей линии фронта.

Видео уничтожения позиции врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Работает 66-я ОМБр. Кладбище орковской техники успешно пополнено. Слава Украине", - написал Сырский.

Следует отметить, что бригада была создана как кадрированная военная часть Корпуса резерва в 2015-2017 годах. Но в феврале 2022 года после начала полномасштабной российской агрессии против Украины была отмобилизована, а 18 апреля 2022 года передана в боевой состав Сухопутных войск.

Бригада участвовала в отражении российского вторжения в Донецкой области.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины достигли 240 690 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 российских захватчиков. А также уничтожили 18 вражеских артсистем.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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Война России против Украины