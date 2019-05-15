ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Попова спростувала причетність до ряду компаній

Новини » Політика    15.05.2019 - 09:05
Попова спростувала причетність до ряду компаній
Фото: Тетяна Попова (facebook.com karma i)

Попова заявляє, що до зазначених компаній зараз не має ніякого відношення

Екс-заступник міністра інформполітики Тетяна Попова спростувала причетність до компаній, зазначених у публикації з заголовком "Завершилася тяганина через кредитний борг понад 6 млн дол. перед "Райффайзен Банк Аваль". Про це йдеться у відповідному листі Попової.

Зокрема, вона спростовує, що має відношення до фінансової компанії "Женева", ТОВ "Медіа-Експерт" та будівельно-девелоперської компанії "Західбудінвест Консалтинг Компані".

Також Попова заперечує, що вона і члени її сім'ї вдавались до незаконних спроб вивести бізнес-центр Increastar з-під застави.

"Ще в 2013 р. я переуступила корпоративні права і вийшла зі складу акціонерів компаній, які зазначені у тексті (в т. ч. "Західбудінвест Компані Консалтинг") і є відповідачами за позовами фінансової компанії "Женева". В даний час я не маю до цих компаній ніякого відношення", - повідомила Попова.

Справу за звинуваченням Зайцевої надійшла до апеляційного суду Окружний адмінсуд розгляне справу премії Коболєва в липні
Новини України Райффайзен Банк АвальСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся