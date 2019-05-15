Попова спростувала причетність до ряду компаній

Фото: Тетяна Попова (facebook.com karma i)

Попова заявляє, що до зазначених компаній зараз не має ніякого відношення

Екс-заступник міністра інформполітики Тетяна Попова спростувала причетність до компаній, зазначених у публикації з заголовком "Завершилася тяганина через кредитний борг понад 6 млн дол. перед "Райффайзен Банк Аваль". Про це йдеться у відповідному листі Попової.

Зокрема, вона спростовує, що має відношення до фінансової компанії "Женева", ТОВ "Медіа-Експерт" та будівельно-девелоперської компанії "Західбудінвест Консалтинг Компані".

Також Попова заперечує, що вона і члени її сім'ї вдавались до незаконних спроб вивести бізнес-центр Increastar з-під застави.

"Ще в 2013 р. я переуступила корпоративні права і вийшла зі складу акціонерів компаній, які зазначені у тексті (в т. ч. "Західбудінвест Компані Консалтинг") і є відповідачами за позовами фінансової компанії "Женева". В даний час я не маю до цих компаній ніякого відношення", - повідомила Попова.