Пособник российского шпиона в Германии передавал данные о потерях в Украине, - Spiegel

Артур Э. 22 декабря был задержан в аэропорту Мюнхена по прибытии из США. На следующий день его арестовали по подозрению в соучастии в государственной измене как предполагаемого сообщника Карстена Л, задержанного ранее по подозрению в шпионаже в пользу России.

Артур Э. утверждает, что контакты в Москве ему "организовал" Карстен Л. Следователи в свою очередь не исключают, что все было наоборот: Э. уговорил сотрудника BND выдать ему секретную информацию немецкой разведслужбы и сам установил необходимые контакты в России.

Как пишет Der Spiegel, в конце октября прошлого года Артур Э. отправился для конспиративной встречи в Россию с данными, полученными от Карстена Л. В одном из московских ресторанов он встретился с двумя сотрудниками ФСБ и передал им конверт с несколькими десятками страниц документов на русском языке.

Перед этим он ознакомился с содержимым конверта и сфотографировал часть документов, в том числе распечатанные скриншоты таблиц с данными о российских военных потерях в Украине, которые, как предполагает издание, BND перехватила в ходе секретной операции. По мнению издания, эти документы могли помочь российской спецслужбе понять, какими источниками информации пользуется в России немецкая разведка.

Однако, как утверждает издание, Артур Э. сообщил немецким следователям, что сотрудники ФСБ были недовольны качеством полученных документов - по их мнению, непригодных для чтения.

Поэтому в ноябре Э. снова отправился в Москву с документами BND и на этот раз получил конверт с деньгами - предположительно от сотрудников ФСБ. Как утверждает Артур Э., именно в этот момент у него возникли сомнения в том, чем именно он занимается. До второй поездки он якобы думал, что действует в рамках тайной миссии немецкой разведки, а не как предполагаемый сообщник двойного агента. Следователи считают, что этим утверждением Э. лишь пытается обезопасить себя.

Достойным особого внимания Der Spiegel называет еще одно заявление Артура Э. в ходе допроса. По его словам, по возвращении из Москвы в Мюнхен его встретил не Карстен Л., а другой сотрудник BND, которому он и передал конверт. Этот сотрудник провел Э. через специальный выход из зала прилета в обход немецкой таможни. В связи с этим начато еще одно расследование, хотя, как утверждает издание, следователи склонны считать, что этот сотрудник BND не был посвящен в то, что делал, и подозрения в его соучастии в преступлении могут не подтвердиться.

Как выяснил Der Spiegel, Артур Э. и Карстен Л. познакомились через общего приятеля в 2021 году на одном из празднеств в городке Вайльхайм на юге Баварии, где живет со своей семьей сотрудник BND. Артур Э. родился в 1991 году в семье выходцев из России. В 1999 году он лишился гражданства РФ и стал гражданином ФРГ. С 2009 по 2015 годы Э. служил по контракту в бундесвере.

Напомним, в декабре в Германии задержали сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в шпионаже в пользу России.

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